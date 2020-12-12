Samanyolu Haber /Politika / CHP'de taciz soruşturması /12 Aralık 2020 22:31

CHP'de taciz soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki taciz iddiaları için soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkındaki taciz iddiaları için soruşturma başlatılması talimatı verdi.

CHP, bir kadın tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben yazılmış mektubun akabinde harekete geçti. 

Kadın kaleme aldığı mektubunda, ziyarete gittiği Konya İl Başkanı Barış Beştaş’ın burs vaadiyle kendisini taciz ettiğini iddia etti. Babası parti üyesi olan kadının mektubunun hemen akabinde Bektaş hakkında Yüksek Disiplin Kurulu disiplin soruşturması başlatarak, savunmasını istedi.
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