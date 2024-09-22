Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de tansiyonu yükselten paylaşım için Mansur Yavaş devreye girdi /22 Eylül 2024 19:33

CHP'de tansiyonu yükselten paylaşım için Mansur Yavaş devreye girdi

İYİ Parti'den istifa eden Ankara milletvekili Yüksel Arslan paylaşımında CHP'yi hedef gösterdi. Yüksel Arslan'ın paylaşıma Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Yavaş, "Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen Ankara milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda isim vermeden CHP’yi hedef gösterdi. İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara milletvekili Yüksel Arslan'ın paylaşımına Mansur Yavaş'tan cevap geldi.

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir."

Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zehir zemberek ifadeler kullanmıştı. Arslan'ın ifadeleri, CHP'yi hedef aldığı yönünde yorumlandı.

Arslan, sosyal medyadan yaparak “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez” ifadelerini kullandı.

Arslan geçen yıl milletvekili seçildiği İYİ Parti’den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam ediyor. 
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