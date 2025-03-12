CHP'de Yavaş-İmamoğlu krizi var mı? Özgür Özel son noktayı koydu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bugün dikkat çeken bir açıklama daha geldi. ABB Başkanı Yavaş, "Bırakın rakibi, yol arkadaşının ayağının takılmasından fırsat bekleyecek alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkan’ın başına siyasi kumpaslar kurulursa, bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bizden herhangi bir şekilde ayrılık ve kavga bekleyenler avucunu yalayacak" ifadelerini kullandı.





CHP'de 23 Mart tarihinde yapılacak ön seçim için hazırlıklar devam ederken, adaylık tartışmalarına ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik siyasi tartışmalardan uzak durmaya devam edeceğini belirterek, "Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır" demişti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün yaptığı açıklamada, "Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil. O gün geldiğinde partimiz oturur en doğru kararı verir. Sayın Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor. İyi bir dostluğumuz var. Günün sonunda en doğru kararı yine hep birlikte alacağımızı, en kriz anında bile birlikte olacağımızı, yol arkadaşı olduğumuzu, dava arkadaşı olduğumuzu ben asla defterimden kaldırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamalarını değerlendirdi. Özel, şunları söyledi:"Biz üç kişi, Türkiye'ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve halen daha Türkiye'nin gündeminde. Sürekli her iki taraftan da çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey'in bugün iftar programında 'bizden kimse ayrılık beklemesin' sözü de Ekrem Bey'in dünkü sözleri de peş peşe okunduğunda gerçekten CHP'de bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye'de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz."