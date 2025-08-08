CHP'den 15 Temmuz sonrası TSK'da sahte diploma uyarısı: 'Acilen kontrol edilmeli'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son günlerde kamuoyuna yansıyan ''sahte diploma ve dijital imza'' skandalına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelerin sadece bir sahtekârlık vakası değil, aynı zamanda devletin kritik kurumlarında büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturduğunu belirten Bağcıoğlu, özellikle TSK'ya yapılan personel alımlarında yaşanabilecek risklere dikkati çekti.





"Yalnızca bir güvenlik ihlali değil, milli güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit"

Bağcıoğlu, son günlerde ortaya çıkan diploma sahtekarlığı ve dijital imzaların kötüye kullanılarak sahte diploma, akademik unvan ve resmi belgeler üretildiğine dair iddiaların ülkedeki kritik sistemlerinin güvenilirliği konusunda ciddi endişeler oluşturduğunu söyledi. Bunun skandal olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, "Yalnızca bir güven ihlali değil, aynı zamanda Türkiye’nin milli güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir. Bu durum, dijital altyapımızdaki zafiyetlerin vahametini gözler önüne sermekte; eğitim ve idari kurumlarımızın güvenilirliğini zedelemekle kalmayıp, kamu güvenliği açısından da ciddi riskler oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.





"Acilen ve titizlikle kontrol edilmeli"

CHP Genel Başkan yardımcısı özellikle 15 Temmuz sonrası TSK'da dış kaynaklı olarak temin edilen subay ve astsubayların diplomalarının gerçekliğinin acilen ve titizlikle kontrol edilmesi gerektiğini belitti.





Sahte diplomalarla TSK’ya sızabilecek kişilerin, liyakat eksikliğinin ötesinde, ciddi güvenlik açıkları oluşturarak ordunun disiplin, güvenilirlik ve harekat etkinliğini de tehdit edebileceğine dikkati çeken Yankı Bağcıoğlu, ''Bu bağlamda, ilgili makamları diploma sahtekarlığına ve dijital güvenlik zafiyetlerine karşı kapsamlı bir soruşturma başlatmaya, TSK personel alımlarında daha sıkı denetim mekanizmaları oluşturmaya ve dijital sistemlerin güvenliğini güçlendirmeye çağırıyoruz. Ülkemizin güvenliği, TSK’nın liyakat esaslı yapısı ve devletimizin bekası için atılacak adımlar, bu tehditleri ortadan kaldırmada hayati önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.