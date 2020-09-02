CHP'den Abdullah Gül açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özel, Abdullah Gül'ün CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Özel, "Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki; CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP’lileri rahatsız edecek ve adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacak," dedi.

Muharrem İnce için ihraç başvurusu yapıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Özel, "Sayın İnce’nin ihraç edilmesi gibi düşüncesi söz konusu değil. Bu konuyu birileri kasıtlı olarak köpürtmeye çalışıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nu kimse Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan ile karıştırmasın. Kılıçdaroğlu’nun demokratik olgunlugu iki liderde olsaydı bugün Türkiye başka bir yerde olurdu. Partilerinde en ufak eleştiriyi kesin ihraç diye partilerinin kurucularını, ikinci genel başkanlarını, siyasetçilerini ihraç edenlerle Kılıçdaroğlu’nu kimse karıştırmasın. Sayın İnce’nin böyle bir muamele görmesi mümkün değildir. En üst düzeyde nezaket görecektir," ifadelerini kullandı.









Özel’in konuşmasının satırbaşları şöyle:





* Sayın Ömer Çelik’in basın toplantısında bizlere verdiği cevapları dinledik. AKP’nin düşüşüne engel olamadıklarının farkında, ne yaparlarsa yapsınlar vatandaşın gönlünde yer bulamıyorlar. Ömer Bey basın toplantılarını anlatmalı kahveye döndürdü. Görüyoruz, gördüğünüz gibi değil, duyuyoruz duyduğunuz gibi değil; vatandaş tepki gösteriyor ama sandığınız gibi değil. ‘Cumhurbaşkanımız, pandemi süreci başladığından beri böyle bir toplantıda bir araya gelmedi.’ Ahlat’ta bulaşmayan virüs, Dumlupınar’da bulaşıcı oluyor. Malazgirt anması serbest, 30 Ağustos törenleri yasak, Ayasofya’da tehlikeli değil, Anıtkabir’de tehlikeli hale geliyor.





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* Radyodan dinlesek; Giresun’da vatandaş kalabalık, maskelisi maskesizi, burun buruna. Sonra Ömer Çelik’i dinlesek, sanırsınız selden sonra cumhurbaşkanı gitmiş, vatandaş da onu bulduğu yerde toplanmış. Gerçek böyle değil, Cumhurbaşkanlığı’nın üzerinde konuşması olan otobüs yola çıkmış, vatandaşın duracağı yerlere mitingin gerçekleşmesinden iki saat önce bariyerleri koymuşlar. Erdoğan daha o saatlerde havada, polis boş yerleri bariyerlemiş. Bu burada miting olacak demek. ‘Kendiliğinden oluşan fiili durum’ diyor. Kadın ayrı erkek ayrı, her mitingte koyduğunuz o bariyerleri iki saat önceden oraya koyunca nasıl fiili durum oluyor? Miting yaptıysan yaptın al sorumluluğunu, iki gün sonra Giresun’daki 10 gündeki vaka sayısının sorumluluğunu alırsın. Hadi bizden utanmıyorsun, o miting alanına gidenlerden de mi utanmıyorsun? ‘Nasılsa onlar bizim parti, onlar yalanı mazur görürler’ Niye görsün? Giresun’un güzel insanlarını niye kandırıyorsun?