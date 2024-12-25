CHP'den 'asgari ücret' için sokağa iniyor

Kamuoyunun beklentisini karşılamayan asgari ücret zammı açıklamasının ardından olağanüstü toplantı kararı alan CHP, bugün Meclis faaliyetlerine katılmayacak. CHP kaynaklarının aktardığına göre, milletvekilleri partinin genel merkezinde saat 14.00’te yapılacak toplantı sonrası gruplar halinde Ankara’da işçilerin yoğun olduğu semtlere dağılacak. CHP lideri Özgür Özel ise HAK-İş ve Türk-İş’i ziyaret edecek.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Merkez Yönetim Kurulu, asgari ücret gündemiyle olağanüstü olarak Özgür Özel başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre; toplantıda kamuoyunun yetersiz olarak karşıladığı asgari ücret zammına karşı neler yapılabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda CHP’li milletvekillerinin bugün saat 14.00’te CHP genel merkezinde basına kapalı olarak bir grup toplantısı gerçekleştireceği ve bugün yapılacak Meclis faaliyetlerine katılmayacağı, bugün Meclis’in olağan işleyişinde verilen grup önerisinden vermeyeceği belirtildi. Sadece CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in saat 14.00’te CHP’yi temsilen bir açıklama yapacağı kaydedildi. CHP kaynaklarının aktardığına göre, basına kapalı yapılacak toplantıdan sonra milletvekillerinin gruplar halinde Ankara’da işçilerin yoğun olduğu semtlere ziyaretler yapacağı, CHP lideri Özel’in ise HAK-İş ve Türk-İş’e ziyarette bulunacağı kaydedildi. CHP’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in de saat 13.30’da MYK toplantısında alınan kararlarla ilgili basın açıklaması yapacağı paylaşıldı.



