CHP'den Bahçeli'ye sert 'Kılıçdaroğlu' yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu bir siyasi nezaketsizliktir. Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmak isteyenler son seçimde yedikleri demokrasi tokadını bir kez daha yiyeceklerdir" dedi. Kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP’nin yaptığı açıklamaya sert cevap verdi.







Açıklamayı siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiren Özel, “CHP 100 yıllık tarihi boyunca bu kadar vesveselerle dolu, bu kadar ecele kaleme alınmış bir açıklama görmemiştir. Biz Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili her türlü olumlu adımı atmışızdır, süreci de yakından izlemişsizdir.





Hiçbir CHP’li Bahçeli’nin sağlığıyla ilgili olumsuz bir durum istemez ama MHP içinde Bahçeli’nin sağlığı ve siyasete devam edip etmeyeceği üzerine bir takım iç hesapların olduğu hepimizin malumudur. Bugün yazılan metin belki Türkiye içine Sayın Bahçeli, görevinin başındadır, sağlığı iyidir hatta gündem değiştirmeye haizdir mesajını vermekten öte değildir” dedi.





“BİR KEZ DAHA DEMOKRASİ TOKADINI YİYECEKLERDİR”





“Elbette CHP olarak böyle bir parti içi çekişmenin, rakebetin içine çekilmemize üzüntüyle yaklaştayız” diyen Özel, “Bugün MHP 1950’lerde kalmış olan tahtikat komisyonlarını kendi partisi içinde de kurmaya yeltenecek kadar, kendilerini de ileride utandıracak bir işe kalkışmışlardır. Sayın Genel Başkanımız hakkında bir takım çirkin iddialarla bir komisyon oluşturmak hem de o komisyonda yer alan 3 zatı, kendi kendilerini övdükleri bir metni Bahçeli’ye imzalatmış olmaları bambaşka bir konudur. Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunmak isteyenler son seçimde yedikleri demokrasi tokadını bir kez daha yiyeceklerdir” dedi.



