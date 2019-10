CHP'den Barış Pınarı Operasyonu hakkında yeni açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Askerlerin hatırı için bu tezkereye (Irak-Suriye) içimiz yana yana evet diyeceğiz" dedi. Askeri bir operasyon partiler üstü mü? Şirin Payzın sordu, CHP Gen. Bşk. Yard. Oğuz Kaan Salıcı yanıtladı.





Operasyonla ilgili CHP'nin sorduğu sorulara yanıt alınamadığını ifade eden Salıcı, "Biz 17 yıldır sorular soruyoruz, doğru düzgün yanıtlar alamıyoruz. 'Suriye Milli Ordusu'yla ilgili soru önergeleri verildi. Kamuoyu da biz de bu konuda bilgilendirilmiyoruz" diye konuştu.





'Barış Pınarı Harekâtı' için 'eleştirerek evet dedik' ifadesini kullanan Salıcı, "Hâlâ eleştiriyoruz, can kaynı olmadan yürütülen bir süreci tercih ederdik. CHP'nin her zaman önceliği diplomasi olmuştur. Bir an önce Şam hükümetiyle görüşülmeli ve toprak bütünlüğünün konuşulduğu bir çerçeve yürütülmeli" dedi.





Salıcı, Hulusi Akar'ın operasyona yönelik CHP heyetiyle yaptığı görüşmeyle ilgili "1 saatlik görüşme oldu. Bazı bilgileri paylaşamayacağım ama teferruatlı bir şekilde bilgilendirildiğimiz söylenemez" yorumunu yaptı.





ABD'nin Türkiye yaptırımlarına ilişki de konuşan Salıcı, "ABD'nin veya başka ülkelerin yaptırımları/yaptırım tehditleri kabul edilemez. Türkiye bunlara ciddi bir karşılık vermek zorunda. Trump ve Erdoğan arasında bir anlaşma olduğu anlaşılıyor. Burada devlet mekanizması işletilmedi. Diplomatik bir başarı varsa Türkiye neden yalnız kaldı?" dedi.