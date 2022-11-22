CHP'den başkanlara 'istifa' talimatı

CHP Genel Merkezi, seçim takvimi çerçevesinde harekete geçti. Parti merkezinden CHP il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelge ile önümüzdeki milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak isteyenlere duyuru yapıldı.







Genelgede, il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve belde yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden istifa etmeleri istendi.







Gazeteci Barış Yarkadaş tarafından paylaşılan genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin 5 Aralık ile 26 Aralık arasında görevlerinden istifa etmeleri gerektiği duyuruldu.





Genelgede ayrıca istifa edenlerin yerine sorumlu genel başkan yardımcılarının bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmayacağı vurgusu yapıldı.



