CHP'den başörtüsü kararı: 'Bu haliyle destek vermeyiz, Cumhur İttifakı istismar ediyor'

AKP ve MHP’lilerin imzasıyla Meclis’e sunulan anayasa değişiklik teklifinde, başörtüsü maddesinin yanında “aileyle” ilgili de düzenleme yer aldı.







İYİ Parti ve CHP, TBMM Anayasa Komisyonu görüşmelerinde, madde değişiklikleri için önerge verdiler ancak, AKP ve MHP’li üyeler reddetti.





CHP TAVRINI AÇIKLADI: BU HALİYLE GENEL KURUL’DA DESTEK VERMEYİZ



CHP’nin Anayasa Komisyonu üyeleri Aysu Bankoğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Mahir Başarır, Levent Gök, Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen başörtüsü teklifine ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Tezcan, “Biz bu teklife, bu haliyle Genel Kurul’da destek vermeyiz” dedi.





Anayasa Komisyonu’nda CHP’nin tutumunu net olarak ifade ettiklerini belirten Tezcan, Cumhur İttifakı’nın bu meseleyi siyasi istismar malzemesi olarak kullandıklarını gördüklerini ve komisyonu terk ettiklerini söyledi.





‘CUMHUR İTTİFAKI MESELEYİ İSTİSMAR ETME KARARLILIĞINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİ’



AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın “İktidarı kaybedersek başınızı açmak zorunda kalırsınız” söylemleriyle korku iklimi yaratmaya çalıştığını söyleyen Tezcan, “Kısmen samimi endişeler ortaya çıkmaya başladı. Bu oyunu bozacak ve her kesime güvence verecek bir adım gerekiyordu. Genel başkanımız, ‘Kanun teklifimize destek verin’ dedi. Mesele kanun teklifi ile çözülebilecekken, Cumhur İttifakı bu meseleyi istismar etme kararlılığında olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.





‘AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ BİR TEKLİF ÖNERDİK’

Anayasa değişikliği gerekmediği halde İYİ Parti ile birlikte komisyonda önerge verdiklerini anlatan Tezcan, “Dedik ki, ‘madem böyle bir endişe var, bütün kesimleri güvence altına alacak, başını örteni de örtmeyeni de endişe içine düşmeden güven içinde hissedeceği bir düzenleme yapalım. Bu düzenleme ayrıştırıcı olmasın, birleştirici olsun.’ Onların metni üzerinde çalıştık” dedi.





‘TARİHİ FIRSAT CUMHUR İTTİFAKI’NIN SİYASİ HIRSINA HEBA EDİLDİ’

Başını örten, örtmeyen tüm kadınların haklarını koruyan, güvence altına alan bir teklif sunduklarını belirten Bülent Tezcan, “Bu teklife AK Parti ve MHP’li komisyon üyeleri ‘hayır’ dedi. Tüm başörtülü kızlarımıza, bacılarımıza, annelerimize şikayet ediyorum. Hiçbir zaman bulunamayacak bir tarihsel uzlaşma fırsatı bulunmuştu. TBMM’de en büyük mutabakatla anayasal güvenceye alacak tarihsel fırsat bulunmuştu. Bu tarihsel fırsat Cumhur İttifakı’nın siyasi hırsına heba edildi” diye konuştu.





‘CUMHUR İTTİFAKI BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ ÇÖZME NİYETİNDE DEĞİL’

Meselenin Cumhur İttifakı için istismar meselesi olduğunu belirten CHP’li Tezcan, “Bu mesele bir din tartışması değil, bir hak tartışmasıdır. Ama Cumhur İttifakı’nın ‘hakkı teslim etmek’ gibi bir hesabı yok. Turnusol kağıdı işledi. Renkleri; bu meseleyi çözme niyetinde olmadıklarıdır” ifadelerini kullandı.





‘BU TEKLİFE GENEL KURUL'DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DESTEK VERMEYİZ’

“Biz bundan sonra bu şekliyle Genel Kurul’da herhangi bir şekilde bu teklife destek vermeyiz” diyen Tezcan, 14 Mayıs’ta yapılması muhtemel seçimi işaret ederek, “Milletimizin desteği ile parlamentoda bu istismarcı anlayışın etkisini ortadan kaldıracağız. Haklarınızın güvencesi biziz. Başörtüsünün de başını açık gezme hakkının da güvencesi biziz” diye konuştu