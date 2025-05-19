Samanyolu Haber /Gündem / CHPden başsavcılığa 'suç örgütü lideri' tepkisi: 'Bir hukuk skandalı!' /19 Mayıs 2025 09:25

CHPden başsavcılığa 'suç örgütü lideri' tepkisi: 'Bir hukuk skandalı!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tepki göstererek CHP'li Gül Çiftci, "Ekrem İmamoğlu hakkında hiçbir iddianame ya da kesinleşmiş karar olmamasına rağmen kendisinden 'suç örgütü lideri' olarak söz ederek, bir hukuk skandalına daha imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında hiçbir iddianame ya da kesinleşmiş karar olmamasına rağmen kendisinden 'suç örgütü lideri' olarak söz ederek, bir hukuk skandalına daha imza atmıştır" ifadelerini kullandı.

Çiftci X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında hiçbir iddianame ya da kesinleşmiş karar olmamasına rağmen kendisinden 'suç örgütü lideri' olarak söz ederek, bir hukuk skandalına daha imza atmıştır. Bu açıklamada yalnızca masumiyet karinesi yok sayılmamış, aynı zamanda savunma hakkı da açıkça hedef alınmıştır. 

İddia edilen olayda, tutuklu bir şahsa 'ifadesi baskıyla alındı' açıklaması yaptırılmak istendiği öne sürülmüş olsa da soruşturmanın asıl amacı açıktır: Avukatları, savunma faaliyetleri nedeniyle itibarsızlaştırmak ve sindirmektir. Daha önce müvekkilleriyle görüştüler diye gözaltına alınan ve bugün de soruşturma başlatılan avukatlar, yalnızca mesleklerini yapıyor; müvekkillerini temsil ediyor."

"ARTIK SAVUNMAYI DA HEDEF TAHTASINA KOYDULAR"
"Savunma makamı, yargının asli unsurlarından biridir. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki, iktidar artık savunmayı da hedef tahtasına koymuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik süregelen operasyonlar, yalnızca yöneticileri değil, onların avukatlarını da kapsayacak şekilde genişletilmekte; böylece hem siyasi rakipler hem de hukuki direniş mekanizmaları susturulmak istenmektedir."

"HUKUKU TESLİM ALAMAZSINIZ"
"Bizler bu kirli senaryoyu tanıyoruz. Yargı sopasıyla gerçekleştirilen bu operasyonların, 31 Mart seçimlerinde halkın ortaya koyduğu iradeyi bastırmak için yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bir kez daha altını çiziyoruz: Avukatlara gözdağı vererek savunma hakkını susturamazsınız! Müvekkillerin haklarını savunan avukatları kriminalize ederek hukuku teslim alamazsınız."
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