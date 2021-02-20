Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi /20 Şubat 2021 15:10

CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi

CHP'nin dün gece 'Damat' firarda başlığıyla bir video yayımlayarak, yarın saat 13.00’te “damadı buluyoruz” açıklamaları sonrası gözler yapacağı açıklamaya çevrilmişti. CHP'den beklenen açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın" ifadeleri yer aldı.

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Instagram hesabından yaptığı paylaşımla istifa eden ve bir daha da gözükmeyen Berat Albayrak'la ilgili bir klip hazırladı. CHP'nin dün gece resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda... Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz" denildi.

Dün gece saatlerinde paylaşılan video sonrası gözler bugün saat 13.00'te CHP'nin yapacağı açıklamaya çevrilirken, CHP'den beklenen açıklama geldi. 

CHP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“Para nerede? Kayıp... Peki 'damat' nerede? 

Sen de oyna, firari damadı bul. Sağı gösteren büyüteç

Arkası yarın...”




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CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

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