CHP'den bir 'Muharrem İnce' istifası daha

CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.





Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden Cihangir İslam dün CHP'ye katılmıştı. Gülsever, "Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Gülsever, Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi’ne katıldığını duyurdu.





Gülsever'in, paylaşımı şu şekilde:





“Dün, BEKAROĞLU, İHSAN ÖZKES, EKMELETTİN





Bugünkü dostlarımız, ABDULLAH GÜL, DAVUTOĞLU, BABACAN





Şimdi de, CİHANGİR İSLAM





Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın. BENDEN BU KADAR .





#MemleketHareketi





#İnceGönüllüleri”