Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den çarpıcı iddia: Silivri'de İmamoğlu için 10 gündür hazırlık var /23 Mart 2025 10:51

CHP'den çarpıcı iddia: Silivri'de İmamoğlu için 10 gündür hazırlık var

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'ye yönelik operasyonun zaman ayarlı olduğunu belirterek ''Silivri Cezaevi'nde arkadaşlarımız var. Onlar bize şunu söylediler. Dediler ki not gönderdiler bize. Dediler ki "Söyleyin arkadaşlarımıza: Burada bir hareketlilik var. Burada tadilat yapıyorlar 10 gündür. Koğuşlar hazırlanıyor'' dedi.

SHABER3.COM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra hakkında tutuklama kararı verildi.

Karar öncesi İmamoğlu, başta olmak üzere Özgür Özel ve tüm CHP'liler hem CHP üyelerini hem de tüm yurttaşları cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde oy kullanmak için sandıklara davet etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'deki ön seçim merkezinde açıklamalarda bulundu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre operasyonun zaman ayarlı olduğunu dile getiren Çelik, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 10 gün önce tadilatın başladığını ve hazırlıklar yapıldığını söyledi. 

Çelik şu ifadeleri kullandı: 

''Saraçhane'deki seçim merkezine giden Özgür Çelik, sandık başında dikkat çeken açıklamada bulundu. Çelik, Silivri'den aldıkları bilgiye göre 10 gün önceden Sİlivri'den hareketliliğin başladığı ve Halk TV GYY'si Suat Toktaş'ında tutuklu kaldığı koğuşun boş bırakıldığını söyledi.

"ZAMAN AYARLI OPERASYON"
5.45'te Sayın Ekrem İmamoğlu'nu hakim karşısına çıkarttılar. Zaman ayarlı bir operasyon. Yani sandığın kurulacağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sandıktan çıkacağı gün. Bir tane dertleri vardı. Yani artık ben onları şöyle tanımlıyorum: Sağlıklı düşünme kabiliyetini yitirmiş bir iktidar. Ve sağlıklı düşünme kabiliyetini yitirmiş iktidar sahibi. Yani kendi iktidarını korumak pahasına her şeyi göze almış, siyasallaştırdığı yargısıyla, tahakkümü altına aldığı medyasıyla da günlerdir yalan söyleyen günlerdir iftira atan, günlerdir karalama yapan bir iktidar zaman ayarlı bir operasyonu gerçekleştirdi.

''SARAÇHANE'YE ÇÖKMEK İSTİYORLAR''
Çünkü birinci amaçları bu sandığın buraya kurulmamasıydı. İkinci amaçları da bu Saraçhane'ye çökmek istiyorlar. Esenyurt'a çöktükleri gibi buraya çökmek istiyorlar. Vermeyeceğiz burayı onlara. Bizi buradan çıkartamayacaklar. Biz buradayız işte. Gençler burada, kadınlar burada, İstanbullular burada ve bütün İstanbulluları oylarını kullandıktan sonra Saraçhane'ye davet ediyorum. Ve İstanbul'un bütün çocuklarını resimlerini, duygularını yazarak bu sandıkların içerisine atmaya davet ediyorum. Bu aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun mesajıydı sanıyorum. Ekrem Başkanın çağrısıydı. Evet, bütün İstanbulluları Ekrem Başkan oy kullanmaya davet etmişti.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den çarpıcı iddia: Silivri'de İmamoğlu için 10... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:23:53