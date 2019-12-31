CHP'den çarpıcı işsizlik raporu

CHP’nin yayınladığı çalışma hayatı raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı. Hazırlanan rapora göre, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında işsizliğin yüzde 10,8 olduğuna dikkat çekilirken, 2019 yılında ise bu rakamın yüzde 14,7’ye ulaşarak cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı vurgulandı. Söz konusu raporda ayrıca kentlerde kadınların yüzde 41’inin işsiz olduğunun altı çizildi.CHP, AKP’nin 17 yıllık iktidarı boyunca çalışma hayatında yaşananları bir rapor halinde kamuoyuyla paylaştı. “AKP’nin 17 Yıllık Döneminde Emek ve Çalışma Hayatı” başlığıyla yayınlanan kitapçıkta, asgari ücretten işsizliğe ve işsizlik sigortasına ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı.







ÖZELLEŞTİRMELERİN YÜZDE 90’I AKP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİ





CHP’nin hazırladığı raporda, Türkiye’de 1986 yılında başlayan özelleştirmelerin yüzde 90’ının AKP iktidarı döneminde yapıldığı belirtildi. 1986 yılından AKP’nin iktidara geldiği dönemde toplamda 8,2 milyar dolarlık özelleştirme yapılırken, 2002 yılından 2019 yılına kadar 62,1 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı.CHP’nin raporunda, özelleştirme yapılan 220 kamu kuruluşuna örnek olarak TEKEL, TÜPRAŞ, SEKA, Türk Telekom, şeker fabrikaları ve Katar ortaklı BMC’ye ihalesiz devredilen Tank Palet Fabrikası gibi önemli yerler gösterildi. Raporda ayrıca söz konusu özelleştirmeler ile özellikle TEKEL, SEKA ve şeker fabrikalarında çalışan binlerce işçinin işine son verildiği de hatırlatıldı.





İŞSİZLİKTE REKOR ARTIŞ





CHP’nin hazırladığı çalışma hayatı raporunda işsizlik rakamlarıyla ilgili çarpıcı bilgilere yer verildi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında yüzde 10,8 olan işsizliğin 2019 yılında yüzde 14,7’ye ulaştığının belirtildiği raporda, ülkedeki genç işsiz sayısının 1,2 milyona geldiğine dikkat çekildi. Yunanistan’dan sonra OECD ülkeleri arasında en fazla işsizliğin Türkiye’de olduğunun vurgulandığı rapora göre, Türkiye’deki işsiz sayısı 97 ülkenin nüfusundan daha fazla.