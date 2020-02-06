Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den CNN Türk'ü boykot kararı /06 Şubat 2020 17:53

CHP'den CNN Türk'ü boykot kararı

CHP, CNN Türk yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kararını açıkladı. Açıklamada, CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması yönünde karar alındığı kaydedildi.

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CHP’nin CNN Türk’ü boykot kararı aldığı yönündeki kararların ardından dün CHP Genel Merkezi’nde ilginç bir görüşme gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre hafta başında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında CNN Türk’ün yayınlarının son derece taraflı olduğu ve bu kapsamda kanalın boykot edilmesi yönünde bazı görüşler dile getirilirken bu yönde MYK’den bir karar çıkmamıştı.  

MYK toplantısındaki görüşmelerin basına boykot kararı olarak yansıması üzerine dün CHP Genel Merkezi’ne CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova ve Hürriyet Gazetesi Temsilcisi Hande Fırat bir ziyaret gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp, Demirören Medya Grubu yöneticileri ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özkan ve Konuralp, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bilgilendirdi. 

‘DİYALOG SÜRECİNİN SONUCUNU BEKLİYORUZ'
Edinilen bilgiye göre CNN Türk yetkilileri CHP’nin kanalı boykot etmemesini talep etti. Görüşmenin ardından Cumhuriyet’e açıklama yapan üst düzey bir CHP yetkilisi boykot kararı olup olmamasıyla ilgili olarak “Ne var, ne yok. Bir diyalog süreci var. O diyalog sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

CHP'DEN CNN TÜRK'Ü BOYKOT KARARI
CHP'den yapılan açıklamada, CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararının alındığı kaydedildi.
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