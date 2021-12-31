CHP'den çok konuşulacak 2022 yılı videosu

CHP'nin “19 yıllık olta” isimli yeni yıl klibinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni yıl mesajı yer aldı. Kılıçdaroğlu, "Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende. Karar verme, değiştirme gücü sende. Yeter ki, yeter de. Yeni yılımız umutlu, bereketli olsun" dedi.





CHP, içerisinde Z kuşağı, “dış mihraklar”, balık ve olta metaforunun olduğu "19 yıllık olta" isimli tanıtım filmi ile yeni yılı kutladı. 19 yıllık iktidarın oltaya benzetildiği ve denizde balık kalmadığının vurgulandığı videoda balıkçının “Hava garip. Rüzgar ters. Bulutlar alçak” demesi üzerine genç kızın balıkçı babasına “Yine dış mihraklar diyorsun yani?” sorusunu sorması dikkat çekti.





Genç kız babasına “Balık yoksa bu kadar yemi kim yedi? 20 senelik oltanın suçu yok mu yani?” sorusunu sorduğu görüldü. Uzun zamandır kullandığı oltayı savunan babaya genç kız, “Yetmez mi artık? Bir değiştirelim baba ya. Hem bak yarın yeni yıl” cevabını verdi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yıl mesajı ise videonun sonunda yer aldı. Kılıçdaroğlu, “Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende. Karar verme, değiştirme gücü sende. Yeter ki, yeter de. Yeni yılımız umutlu, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.