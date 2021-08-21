Samanyolu Haber /Politika / CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt /21 Ağustos 2021 09:02

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün ortak yayında yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partisine yönelik eleştirilerine video ile yanıt verdi.

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, Erdoğan'ın sözlerine ve geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın felaketinde CHP'li belediyelerin çalışmalarına yer verdi ve "Halkımız dara düştüğünde, yanında biz varız ve hep olacağız. Kim yalan söylüyor, kim doğru... #HalkBiliyor" notunu düştü. CHP lideri de paylaşımı alıntıladı.

'#HalkBiliyor' etiketine birçok CHP'li belediye başkanından destek geldi.

Erdoğan ne söylemişti?

Erdoğan, katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bay Kemal ve yanındaki partilisi ne diyor 'CHP'nin sayesinde' diyor. ya ne CHP'nin sayesi, ne yaptınız da CHP'nin sayesinde engellediniz. Şu ana kadar bulunduğunuz her yerde, şimdi mesela Antalya'da Belediye Başkanı kimde? CHP'de, Muğla'da kimde? CHP'de, İzmir'de kimde? CHP'de. Bütün buralarda acaba sizin karadan bu işlere müdahalelerde nerede itfaiyeleriniz, bunlarla müdahale etmeniz lazım. Hepsinde de biz devlet olarak bu işlere müdahale ettik. Helikopterle müdahale ettik, uçaklarla müdahale ettik ve bütün bu müdahaleleri yaparken de kalkıp kimseyi suçlamadık. Yine aynı şekilde DSİ bütün imkanları ile seferber oldu. Burada şu anda bizim kalkıp da bir yerden mal kaçırmanın gayretine girmemize gerek yok. 'Ben ne yapabilirim şu anda' onun gayreti içinde olmak lazım. Şimdi bir yerde sel baskını var, sel afeti var sen sel afetinde acaba ne yaptın. Bunu ortaya koyun, yok."
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