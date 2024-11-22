Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den duruşma sonrası ilk tepki: Bu dava 'bizim borumuz ötsün' demektir /22 Kasım 2024 17:33

CHP'den duruşma sonrası ilk tepki: Bu dava 'bizim borumuz ötsün' demektir

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 ay hapis istenen dava kapsamında bugün hakim karşısına çıktı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın duruşma sonrası açıklama yaptı. Günaydın, "Bu Dava 'Bizim Borumuz Ötsün' Demektir" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikâyetiyle11 yıl hapis ve siyasi yasak istemiyle kendisine açılan davanın bugünkü duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu duruşma sonrası bir açıklama yapmadı. İlk açıklama CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

Adliye önünde açıklamada bulunan Gökhan Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmalar 10 yıl sonra suç delili sayıldı. Dava Mersin'de açılmış. SEGBİS ile kayıt alındı. Yaklaşık 1 saatlik bir ifadeydi. Avukat tarafından deliller sunuldu. Dava Mersin'de görülecek.

Vekillik görevi biter bitmez açılan bu dava, herkese verilmiş bir gözdağıdır. 'Kimse muhalefet yapmasın, bizim borumuz ötsün' demektir. CHP'liler olarak Genel Başkanımızın yanındayız, demokrasinin yanındayız."
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