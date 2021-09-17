CHP'den Erdoğan'a 'şaha kalkma' yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, milli gelirin, asgari ücretin ve emekli maaşlarının katlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.







CHP Genel Merkezi’nde bugün basın toplantısı düzenleyen Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar özetle şöyle:







‘ÇIRAKLIK’, ‘KALFALIK’, ‘USTALIK’ DEDİ, MİLLETİN 20 YILINI ÇALDI





AK Parti Genel Başkanı, Cumhuriyet’imizin 100. yılı olan 2023 için ulaşmayı taahhüt ettiği hedefleri, 2011 seçimlerine giderken bu seçim beyannamesiyle ilan etti. Yetmedi, bu taahhütlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 10. Kalkınma Planı’yla resmileştirdi. 11 yıl geçti, Erdoğan iki hafta önce, kendi imzasıyla açıkladığı Orta Vadeli Program’da millete verdiği 2023 taahhütlerinin yalan olduğunu açıkladı. Söz verdiği hedeflerin yarısına bile ulaşamayacağını itiraf etti. Ne söylediyse ne vaat ettiyse altında ezildi. Şimdi aynı Erdoğan, milletten özür dilemek yerine, müflis bezirgân misali, eski vaatlerine kulp takıp, allayıp pullayıp, yeniden milletimize yutturmaya kalkıyor. İsmi bile kalmayan 2023 hedeflerinin ismini sayıklayarak ortalarda dolaşıyor ama milletimize 2023’te 2 trilyon dolara çıkarmayı taahhüt ettiği milli geliri neden 925 milyar dolara düşürdüğünü, ‘25 bin dolar olacak’ dediği kişi başına geliri neden 10 bin 703 dolara düşürdüğünü, ‘500 milyar dolar olacak’ dediği yıllık ihracatın ne olup da 242 milyar dolara gerilediğini, yüzde 5’e indirmeye söz verdiği işsizliğin nasıl olup da yüzde 11,4’e sıçradığını anlatmıyor, anlatamıyor. Sözlerini tutamayan Erdoğan, ‘Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten’ diyemiyor. Onun yerine büyük ve güçlü Türkiye’nin siluetinin ufuktan göründüğünü söylüyor. 19 yıllık yönetimlerinin sonunda milletimize, ‘hedefleri tutturamadık, yalan oldu’ demek yerine, ‘size 2023 hedefleri yerine silüet verelim, sesinizi çıkartmayın’ diyor. Yetmiyor, hiç sıkılmadan 2023’te yeniden şahlanıştan bahsediyor. Sanırsınız beyler tazecik hükümet. Beyefendi ‘çıraklık’ dedi, ‘kalfalık’ dedi, ‘ustalık’ dedi; milletin 20 yılını çaldı. Şimdi çıkmış hala şahlanmaktan konuşuyor. En son 2003’te cihan isimli bir küheylan, şahlanıp Erdoğan’ı üstünden atmıştı. Şimdi de asil milletimiz sandıkta şahlanıp, Erdoğan’ı attan düşmekten beter etmeye hazırlanıyor.





MİLLET DEVLETİNİ SOKAKTAN TOPLADI, ERDOĞAN ‘ALLAH’IN LÜTFU’ DEDİ





2004’te Pamukova’da treni devirdiler, 41 vatandaşımız yaşamını kaybetti. 2008’de Kütahya’da treni devirdiler, 9 vatandaşımız öldü. 2018’de Çorlu’da treni devirdiler, 25 vatandaşımız aramızdan ayrıldı. Raylarda çarpıştırıp devirdikleri trenleri saymıyorum bile. Beceriksizliklerinin bedelini hem canıyla hem de malıyla milletimiz ödedi. Şimdi de ucube şahsım vesayet rejimiyle devlet trenini raydan çıkarıp devirdiler. Trenin altında koskoca bir millet kaldı. Bu beceriksiz makasçı, yargı trenini devirdi. 2010’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu FETÖ’ye teslim etti. Ordumuza kumpas kurdurdu. Ordumuzun harim-i ismetini, kozmik odasını, suç ortaklarına açtı. Sonra aynı yağmurda ıslandığı eski dostları darbeye kalkıştı, Meclis’i bombaladı. Millet, o gece devletini sokaklardan topladı. Erdoğan, yolunu açtığı bu hain darbe girişimine de ‘Allah’ın bir lütfu’ dedi. Bu darbe girişimini vesayet rejimini kurmak için kullandı.





LİYAKATİN YERİNİ SARAYA SADAKAT ALDI





Beceriksiz makasçılar devlette liyakat trenini de devirdi. Büyükelçilikler rüşvetten aklanmamış eski bakanlara, rektörlükler tekaüt milletvekillerine arpalık yapıldı. Liyakatin yerini, saraya sadakat aldı. Erdoğan, bir imzayla devletin tepesine istediğini atama yetkisini aldı ama onu bile beceremedi. Devlet Demiryolları’na yeni atadığı Genel Müdür, 10 gün dayanabildi. Atanan müdür hapisteki Adnan Oktar yapılanmasıyla iltisaklı çıktı. Öncesinde de aynı kişiye, Devlet Demiryolları’ndan 40 milyon avro tutarında ihale verildiği anlaşıldı. Böyle beceriksiz yönetim dünyanın neresinde var? Erdoğan’ın atadığı Ticaret Bakanı, kendi firmasından bakanlığına usulsüz olarak mal sattı ama bu bakan hakkında hiçbir şey yapılmadı. Teşekkürlerle uğurlandı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ‘17-25 Aralık tapeleri doğru’ dedi. ‘Bağımsız bir savcı istiyorum. Yüce Divan’dan korkmuyorum’ dedi. Ne savcılar ne de Cumhur İttifakı’nın vekilleri gıkını çıkarabildi. Devlet yönetimi çürüdü, kokuştu.