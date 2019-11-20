Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den erken seçim açıklaması /20 Kasım 2019 19:30

CHP'den erken seçim açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Erken seçim söz konusu olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dün Genel Kurul'da yaşanan tartışmaya değinerek, AKP Grup Başkanvekiliyle konuyu kendi aralarında tartıştıklarını ve netleştirdiklerini ifade etti.

Özkoç, “Bugün Erdoğan beni kastederek, ‘Daha önce şahsıma hakaret etmişti. Şimdi de kadın grup başkanvekiline hakaret etti, ceza da yetmez milletvekillerine sesleniyorum gereğini yapın' dedi. Ben de AKP Genel Başkanı'na sesleniyorum. Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıracaksınız. Bugünün gündem konusu insanlarımızın yoksulluğu, intiharlar, iş dünyasının ayıpları ve gerçekten Türkiye'nin indiği çıkmazdır. Grup başkanvekiliniz Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli siyaset liderlerinden Ecevit'i ABD emperyalizmi karşısında el pençe divan durmakla suçlayacak” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçimle ilgili soru üzerine Özkoç, “İYİ Parti’nin iç meselesidir. Kendi gruplarında değerlendirmişlerdir. Biz buna saygı duyarız ancak bizim gündemimizde erken seçim değil, vatandaşımızın bugün düştüğü durum, ekonomik güçlükler vardır. Hepimiz mücadele vermeye devam ediyoruz. Erken seçim söz konusu olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz” dedi.

Bir köşe yazarının CHP'li önemli bir siyasetçinin Erdoğan'ın huzuruna çıktığı iddialarına ilişkin ise Özkoç, “CHP töhmet altında kalıyor. Bir kişinin hakkını koruyayım derken bir partinin hakkı, hukuku korunmuyor. Bu gerçekten açıklanmalı. CHP demokratik kurallar içinde genel başkanını belirleyen, ülkesi için mücadele eden genel başkanı her zaman seçmiştir. Başımızda çok onur, gurur duyduğumuz bir genel başkan vardır” diye konuştu.
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