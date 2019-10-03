CHP'den erken seçim talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





Yurt'a konuşan Tekin, "Erken seçim benim değil, Türkiye’nin ihtiyacı ve talebidir. Bu talebin karşılanması gerekiyor." dedi.





"HER PAKETTEN ZAM YAĞIYOR"





Tekin, "Habire paket açıklıyorlar, her paketten sonra zam yağıyor, halkımız her gün fakirleşiyor. Bugün AKP’nin ekonomik sorunları çözme şansı yok. Çözebilecek akılları, becerileri olsa zaten iş bu noktaya gelmezdi." ifadelerini kullandı.





Tekin, erken seçim çağrısında bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Millet sandığa gider, beceriksiz olandan görevi alır, bu işin altından kalkabilecek olana verir, Türkiye rahatlar." dedi.