CHP'den İBB operasyonuna ilk tepki: Gerçek sebep Kanal İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, İBB'de üstü düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. Toplam 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç ve 19 Mart operasyonunda tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un da yer aldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin, söz konusu kişilere ait adreslerde arama yaptığı belirtildi.





T24'te yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona tepki gösterdi. Günaydın, "Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha... Dün avukatlara, bugün bürokratlara... İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor" dedi.







İBB yöneticilerine yönelik şafak operasyonuna bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'den geldi. Aytekin, X hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun, Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıdere Barajı'ndaki TOKİ inşaatıyla ilgili olduğunu savunarak, şunları kaydetti:"İSKİ'nin Sazlıdere Barajı'ndaki Toki inşaatlarına tebligat yollaması sonrası, bu sabah İSKİ Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcısı dahil çok sayıda bürokrat gözaltına alındı. Gerçek sebebi bu! Araplara ülkeyi peşkeş çekenlere boyun eğmek, yurtseverliğe ihanettir"