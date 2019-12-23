CHP'den İçişleri Bakanlığı'na suçlama

CHP ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora suç duyurusunda bulundu.





Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde bulunulan Çubuk’taki olaylara ilişkin rapor hazırladı ve İçişleri Bakanlığı aleyhinde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Raporla, “suçluyu kayırma ve yargıyı etkilemeye teşebbüs etme” suçlarının işlendiği belirtildi, “Genel Başkanımıza yönelik gerçekleştirilen menfur linç girişimi hiçbir biçimde ‘protesto’ tanımlaması ile geçiştirilip küçümsenemez” denildi.





İçişleri Bakanlığı, CHP’nin hazırladığı Çubuk Raporu’na karşı “İddialara İlişkin Gerçekler” başlıklı bir rapor hazırlamıştı. Raporda yaşananlar anlatılırken, “saldırı/linç girişimi” ifadesi yerine “protesto olayları” denilmişti. Yaşananlardan Kılıçdaroğlu ve korumaları suçlanırken, olayın önceden “planlanan provokasyon” olmadığı savunulmuştu.









CHP ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, bu rapor üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. CHP’nin avukatı Celal Çelik’in verdiği suç duyurusunda, raporu hazırlayanlar ve açıklayanlara yönelik “suçluyu kayırma”, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” suçlaması yapıldı.





Dilekçede, Çubuk’a bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen asker cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu’na yönelik planlı ve örgütlü bir şekilde linç girişimi gerçekleştirildiği anımsatıldı. Buna karşılık İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporla, Çubuk’taki linç girişiminin ve hameti azaltılmaya, sıradan bir olay gibi gösterilmeye, olayın CHP ve liderinden kaynaklandığı anlamında algı oluşturulmaya ve yargı merciilerini etki altına alınmasına çalışıldığı ifade edildi.