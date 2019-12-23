Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den İçişleri Bakanlığı'na suçlama /23 Aralık 2019 10:11

CHP'den İçişleri Bakanlığı'na suçlama

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora ilişkin suç duyurusunda bulundu

SHABER3.COM

CHP ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde bulunulan Çubuk’taki olaylara ilişkin rapor hazırladı ve İçişleri Bakanlığı aleyhinde savcılığa suç duyurusunda bulundu. Raporla, “suçluyu kayırma ve yargıyı etkilemeye teşebbüs etme” suçlarının işlendiği belirtildi, “Genel Başkanımıza yönelik gerçekleştirilen menfur linç girişimi hiçbir biçimde ‘protesto’ tanımlaması ile geçiştirilip küçümsenemez” denildi.

İçişleri Bakanlığı, CHP’nin hazırladığı Çubuk Raporu’na karşı “İddialara İlişkin Gerçekler” başlıklı bir rapor hazırlamıştı. Raporda yaşananlar anlatılırken, “saldırı/linç girişimi” ifadesi yerine “protesto olayları” denilmişti. Yaşananlardan Kılıçdaroğlu ve korumaları suçlanırken, olayın önceden “planlanan provokasyon” olmadığı savunulmuştu.


CHP ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, bu rapor üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. CHP’nin avukatı Celal Çelik’in verdiği suç duyurusunda, raporu hazırlayanlar ve açıklayanlara yönelik “suçluyu kayırma”, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” suçlaması yapıldı.

Dilekçede, Çubuk’a bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen asker cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu’na yönelik planlı ve örgütlü bir şekilde linç girişimi gerçekleştirildiği anımsatıldı. Buna karşılık İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporla, Çubuk’taki linç girişiminin ve hameti azaltılmaya, sıradan bir olay gibi gösterilmeye, olayın CHP ve liderinden kaynaklandığı anlamında algı oluşturulmaya ve yargı merciilerini etki altına alınmasına çalışıldığı ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den İçişleri Bakanlığı'na suçlama Sonraki Haber >>

Abov, ablacağım birer tane alın!

Abov, ablacağım birer tane alın!

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Binali Yıldırım'ın o görüntüleri...

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Protestoların ateşi körükleyen görüntü

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Güvenlik görevlilerinden ilginç çözüm

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Dikkatsizlik ve hız felaket oldu

Çocuk araçtan düştü

Çocuk araçtan düştü

Kamyoneti ile Havaalanının terminal binasına girdi

Kamyoneti ile Havaalanının terminal binasına girdi

Hapisteki Bebekler için pedal çevirdiler

Hapisteki Bebekler için pedal çevirdiler

Aktrolden inciler: Toplanıp el bombası atalım

Aktrolden inciler: Toplanıp el bombası atalım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:05:48