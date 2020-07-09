Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den iktidara AYM uyarısı /09 Temmuz 2020 19:45

CHP'den iktidara AYM uyarısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, barolarla ilgili teklif yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız" dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti. CHP’nin 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantı basın mensuplarına kapalı yapıldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı yaptıklarını ve belediyelerin çalışmalarına ilişkin yeni yöntemlerin ele alındığını söyledi.

Korona virüsü (Covid-19) salgını sürecinde yapılan harcamalar nedeniyle belediye gelirlerinde belli düşüşler olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Ama bunlar kesinlikle şu veya bu şekilde halka yansıtılmayacak. Burada belediye başkanlarımızın tasarrufları hangi alanlarda yaptıklarını, ihaleleri nasıl yaptıklarını, bir önceki iktidar dönemindeki belediye başkanının 100’e yaptığı ihaleyi belediye başkanlarımızın nasıl 25’e, 50’ye yaptıklarını bunlar örnekleriyle, belgeleriyle anlatıldı” diye konuştu.

‘ÇOKLU BARO ÜNİTER YAPIYA İHANETTİR’

TBMM’de görüşülen “çoklu baro” düzenlemesine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, “Bu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. Bu çoklu baro, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısına ihanettir. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Dolayısıyla buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır” yanıtını verdi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’u işgal eden güçlerin de “çoklu baro” istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Lozan’da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar. Dün de zaten iktidardaki partinin grup başkanvekili, ‘terör örgütleri baro kurarlar’, ‘kurabilirler’ diyor. Ne demek kurabilirler? Bunu da itiraf ediyorlar, ‘evet bunlar olabilir’ diyorlar. Biz, bu anlayışla bir devletin yönetilemeyeceğini, bir devletin bu anlayışla yönetildiğinde beka sorununun ortaya çıkabileceğini ve dolayısıyla toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, toplumun bölünmesi, Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir risktir.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den iktidara AYM uyarısı Sonraki Haber >>

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:10