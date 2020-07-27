CHP'den iktidara erken seçim çağrısı

CHP Burdur Milletvekili, Meclis İdare Amiri Mehmet Göker, iktidara erken seçim çağrısında bulundu.







Göker, “Biz erken seçimi istedikleri zaman yapmaya hazırız, Türkiye’de buna hasret. Gerek basına, gerek vatandaşlara uygulanan baskılar, kişiye göre verilen kararlar insanları canından bezdirdi. Bu işsizlik bu açlık şartlarında bu iktidarın bu şartları çok da fazla sürdürebileceğine inanmıyorum. Bizim kadrolarımızla, Türkiye daha fazla güç kaybetmeden daha fazla yalnızlaşmadan bu seçime ihtiyaç var.





Daha fazla vakit kaybetmeden bir an önce Türkiye Cumhuriyetini tekrar kuruluş değerlerine geri taşıyacak olan partinin iktidara gelmesinde fayda var. Ülkenin kuruluşu CHP ile kurtarıcısının da biz olduğunu yaklaşımlarımız, tutumlarımızla ortaya koyduk” dedi.





"FAKİRLİĞE, İŞSİZLİGE, KAYRIMCILIGA DUR DİYECEĞİZ"





Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı’na CHP’nin iktidara yürüdüğünü kaydeden Göker, “Adalet yürüyüşü, ardından yerel seçimlerle taçlandırmış bir başarı Türkiye’nin yüzde ellisinin üstündeki kesimi CHP’nin yönetiyor olması bize ve bu pandemide belediye başkanları, belediyelerimizin halka ayrım yapmadan, başarı sağlaması nedeniyle bize bir özgüven getirdi. Bu fakirliğe, işsizliğe, kayrımcılığa dur diyecek tek gücün CHP olduğu görülmüştür” dedi.





"CHP’DE YOL AYRIMI, AYRIŞMA OLMAZ"





Göker, CHP kurultayını da şöyle değerlendirdi:





“Parti Meclizi'nden sonra, Genel Başkanımız bir MYK oluşturacaktır ama biz CHP olarak kişiler üstünden değil fikir ve idealler üstünden yürüyen bir parti olduğumuz için bundan sonra da bir yol ayırımı, ayrışmaya gidileceğini sanmıyorum. Olası değişikliklerde değişen arkadaşlarımız yerine gelen arkadaşlara tam destek vermeye devam edecektir, bu bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olan görevimizdir.”