CHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ulaşan ilk sonuçları son derece olumlu gördüklerini söyledi.

Parti genel merkezinde basın mensuplarına konuşan Öztrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'manipülasyonlarını son defa yaptıklarını' belirterek "Sonuçları yakından takip ediyoruz. Tabloyu son derece olumlu görüyoruz" diye konuştu.

Öztrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı





"Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı rakamları açıklamaya başlayacağız.Vatandaşlarımızdan yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz."