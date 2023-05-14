Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den ilk açıklama /14 Mayıs 2023 19:23

CHP'den ilk açıklama

Tarihi seçimlerde oy sayımı devam ederken parti genel merkezinde kısa bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Öztrak, "Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz" ifadesini kullandı. Öztrak, yurttaşlardan yapacakları açıklamaları takip etmelerini istedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ulaşan ilk sonuçları son derece olumlu gördüklerini söyledi.

Parti genel merkezinde basın mensuplarına konuşan Öztrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'manipülasyonlarını son defa yaptıklarını' belirterek "Sonuçları yakından takip ediyoruz. Tabloyu son derece olumlu görüyoruz" diye konuştu.

Öztrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı

"Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı rakamları açıklamaya başlayacağız.Vatandaşlarımızdan yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz."
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