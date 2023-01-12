CHP'den İmamoğlu davasında sürgün yiyen hakim için HSK'ya başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ceza aldığı davada görevli olan hakimin Samsun’a tayinin çıkmasına ilişkin ortaya atılan iddiaların araştırılması istenecek.







CHP Parti Meclisi Üyesi avukat Gökhan Günaydın ile Ekrem İmamoğlu’nun avukatları yarın saat 10.30’da Ankara’da Hakimler ve Savcılar Kurulu’na müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunarak, HSK önünde bir açıklama yapacak.





NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası çıkan davaya bakan ilk hakim Hüseyin Zengin görevden alınarak Samsun'a atandığı ortaya çıkmıştı.





Gezeteci Barış Terkoğlu'nun haberine göre Hüseyin Zengin'in "İmamoğlu hakkında asgari sınırdan ceza verip hükmün açıklamasını ertelemenin en doğrusu olacağına karar verdim. Bunu birkaç kişiye de söyledim. Durumdan haberdar olan ve adliyeyi yöneten bir isim, hükümetle görüşerek atamamı yaptırdı” dediği ileri sürülmüştü.