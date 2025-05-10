Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den İmamoğlu'nun davası için TRT hamlesi /10 Mayıs 2025 13:08

CHP'den İmamoğlu'nun davası için TRT hamlesi

CHP, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasının TRT'den canlı yayınlanması amacıyla kanun teklifi hazırladı.

SHABER3.COM

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in ortak imzasıyla Ekrem İmamoğlu’nun yargılamasının canlı yayınlanmasına ilişkin kanun teklifi hazırlandı. Teklife göre, sanık, mağdur veya suçtan zarar görenin rızasıyla kovuşturma evresindeki duruşmanın ilgili mahkeme kararıyla TRT veya internet ortamında yayınlanması düzenleniyor.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

-Her türlü suça dair duruşmanın değil, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen davaların ses ya da görüntülü kaydı veya nakline olanak sağlanmaktadır. Bu şartların sağlanması durumunda ses ya da görüntülü kayıt veya nakle de ilgili mahkeme tarafından karar verebilecektir.

-Maddede yer aldığı biçimde ses ya da görüntülü kayıt veya nakil konusunda ise bu alanda teknolojik imkanları ile en geniş nüfusa ulaşabilecek olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu veya belirlenen internet ortamında yayına ilgili mahkeme tarafından karar verilerek yetkilendirilme yoluna gidilmektedir.

Bu teklifle birlikte vatandaşların seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına da sahip olacaktır. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilebilecektir."

CHP'nin kanun teklifi 4 maddeden oluşuyor.
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