Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den İnce'ye cevap: Cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmayı doğru bulmuyoruz /08 Şubat 2021 17:11

CHP'den İnce'ye cevap: Cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmayı doğru bulmuyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partinin Atatürk’ün kurucu değerlerinden uzaklaştığını savunarak yollarını ayırdığını duyuran Muharrem İnce’nin, ‘cumhur ittifakı’nın ağzını kullandığını söyledi.

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İnce, bugün düzenlediği basın toplantısında, CHP’nin artık tabeladan ibaret olduğunu söylemiş, “Atatürk” diyemeyenlerle yollarını ayırdığını ifade etmişti. “Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz” diyen İnce, partisinin logo ve adının hazır olduğunu belirtmiş, CHP’den e-devlet üzerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Öztrak, İnce’nin söyledikleriyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “CHP asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP’yi cumhur ittifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmalarını doğru bulmuyoruz.“

CHP’nin Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulduğunu anımsatan Öztrak, “CHP 1919’da neredeyse, 1923’te neredeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018’de neredeyse bugün de oradadır” ifadelerini kullandı.
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