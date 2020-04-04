CHP'den infaz düzenlemesi isyanı





Teklifin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Gezi Direnişinin çocukları Ali İsmail’in, Berkin’in, Abdullah Cömert’in ölümüne neden olan güvenlik görevlileri cezaevinden çıkacak ya da hiç girmeyecek. Ama uydurma Gezi davasından beraat etmesine rağmen iki buçuk yıldır tutuklu Osman Kavala cezaevinde kalacak. Soma’da, Ermenek’de, Çorlu tren faciasında, Aladağ yurt yangınında yüzlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan failler çıkacak. Ama eline taş dahi almamış gazeteciler, aydınlar, siyasetçiler kalacak. Bu adaletli olmaz. Kapsam mutlaka genişletilmelidir” dedi. Çakırözer, COVİD salgını nedeni ile gündeme gelen infaz düzenlemesinin gazetecileri, siyasi tutukluları da kapsayacak biçimde genişletilerek ‘toplumsal barışın sağlanması’ çağrısında bulundu.





İnfaz düzenlemesinin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında söz alan Çakırözer, “Gezi’nin çocuklarının failleri çıkarken, katliam gibi maden-tren kazalarının, yurt yangınlarının failleri çıkarken, gazetecilerin Barış’ların, Ahmet Altan’ın, Demirtaş’ın, Kavala’nın ve yüzlerce siyasi tutuklunun cezaevinde kalmasını hiçbir vicdan kabul etmez. Ne kendimize ne de halka anlatabiliriz” dedi.





Adaletli, eşit, vicdanların kabul edeceği bir düzenleme olması gerektiğini söyleyen Çakırözer, şöyle konuştu:





Salgının boyutu da dikkate alınarak bunun kapsamının mutlaka genişletilmesi gerekir. Gasp, yaralama, çete suçları, taksirle adam öldürme ve birçok suçu kapsam içine alan,düzenleme söz konusu. Ama diğer yanda benim meslektaşlarım gazeteciler var. Sadece haber yaptıkları için Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser ve daha onlarcası haksız hukuksuz cezaevinde. Benzer şekilde, yaptığı konuşmalar nedeniyle Selahattin Demirtaş cezaevinde. Osman Kavala hiçbir suçu yokken iki buçuk yıldır cezaevinde. Yüzlerce yurttaş düşündüğü için gözaltında, cezaevi yolunda. Düşünceyi özgürleştirmeden bu haliyle toplum vicdanı bunu kabul etmez.





Çakırözer, “Gezi direnişi sırasında ölümlere sebep olan güvenlik görevlileri bu paket sayesinde çıkacaksa ya da hüküm almaları durumunda cezaevine girmeyecekse; beraat etmiş olmasına rağmen Osman Kavala’yı iki buçuk yıldır cezaevinde tutmamız adaletsizliktir. Kimsenin vicdanına sığmayacak. Benzer şekilde, gazetecilerin cezaevinde kalması… Ülkemiz yıllardır gazetecilere yönelik haksız, uzun tutuklamalar nedeniyle dünyanın gazeteci hapishanesi olarak bilinmekte. Biz bu ayıbı daha fazla taşımamalıyız. Bir gazetecinin susması hepimizin özgürlüğünün elinden alınması demektir, 83 milyon olarak basın özgürlüğü hepimizin özgürlüğüdür” dedi.