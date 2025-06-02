CHP'den 'infaz düzenlemesine' tepki: 'Siyasi mahpuslar kapsam dışı, bu Anayasaya aykırı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili Alp, Adalet Komisyonu’ndan geçen infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Alp, infazla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili "İnfaz düzenlemesi adil değil, Anayasa’ya aykırı maddeler içeriyor" dedi.





“ANAYASAYA AYKIRI”

Teklifi eleştiren Alp, şunları kaydetti:





"Ülkemizde artık kararlar mahkemelerde değil, televizyon tartışmalarında şekilleniyor. Sipariş kararlar bir vakıadır, bu da hepimizi üzmektedir. Bizim ilkesel tutumumuz, ayrımcı ve geçici çözümler yerine insan onuruna yaraşır bir infaz rejimidir. Ancak getirilen teklif siyasi mahpusları yine kapsam dışında bırakıyor. Bu, hukuka aykırıdır."





Özellikle teklifin 20’nci maddesinde yer alan "toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike” ifadesine dikkat çeken Alp, bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.





İnan Akgün Alp, şöyle devam etti:





"Bir kişinin sağlık durumu dışında hiçbir kısıt olmamalı, toplum güvenliği adı altında subjektif değerlendirmeler yapılmamalı. Hiç kimse Türkiye’de herkesin adil yargılandığını iddia edemez. Yaşın yanında kuru da yandı. Şimdi görevimiz, bu haksızlıkları telafi edecek adil bir infaz rejimi kurmaktır."





Teklifte, otoriter uygulamalara hizmet eden birçok madde bulunduğunu belirten Alp, Anayasa’ya aykırılık taşıyan 16, 17, 18, 20, 24 ve 25’inci maddeleri detaylı şekilde ele alacaklarını vurgulayarak, "Türkiye’nin barışını sağlamak için cesur reformlara ihtiyacımız var. Bizler bu ülkenin evlatları olarak bu sürece katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.