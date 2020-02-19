CHP'den İş Bankası açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. CHP’nin İş Bankası hisselerinin devri ile ilgili konuşan Torun, şunları söyledi;







*İş Bankası konusu ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Türkiye’de ne zaman gündem değiştirilmek istense veya CHP ile ilgili bir algı yaratılmak istense bu konu hep gündeme geliyor.





*Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının temsilcisiyiz. Ve oradan hiçbir gelirimiz yok. Sadece temsil olarak 4 arkadaşımız orada ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının temsilcileri olarak orada görevlerini yapıyorlar.





*Bu yaptıkları aslında Türk ekonomisine vurulmuş bir darbedir. Türkiye’nin içinde yaşadığı krizi artıracak bir çabadır. Sonuçta bu banka milli bir değerdir.





*Her yapılan eleştiri ve bankayla ilgili gündeme getirilen her konu bankacılık piyasasında ve Türkiye’nin milli bankası olan İş Bankası’nı da bu anlamda zayıflatmaktadır.