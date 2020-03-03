CHP'den İstanbul'da Suriye toplantıları

CHP, İstanbul’un 39 ilçesinde bu akşam Suriye gündemiyle olağanüstü örgüt toplantıları gerçekleştirecek. Toplantılarda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın yeniden izleneceği ve sürecin değerlendirileceği öğrenildi.







CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından ilçe başkanlıklarına gönderilen talimatta “Suriye’nin İdlib bölgesinde yürütülen operasyonlarda ocaklarımıza ateş düşmüş; gencecik evlatlarımız, askerlerimiz şehit olmuştur. Siyasi iktidar kişisel hırsları, tedbirsizlikleri ve ihmalleriyle ülkemizi savaşa sürüklemeye çalışmaktadır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada tespitleri ve çözümleriyle ülkemizin bu sancılı süreçlerden çıkış yolunu en kapsamlı şekilde ortaya koymuştur. Tüm ilçe başkanlıklarımızın 3 Mart Salı günü olağanüstü ilçe örgüt toplantıları düzenlemesi; Genel Başkanımızın grup konuşması tekrar izlenerek sürecin değerlendirilmesi ve Genel Başkanımızın ana tespit ve çözümlerinin halka anlatılması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.