CHP'den Kanal İstanbul açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul güzergahında Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın arazi satın aldığının ortaya çıkması üzerine, “Katar İstanbul” benzetmesi yaptı.







CHP MYK toplantısı arasında basın toplantısı düzenleyen sözcü Öztrak, Ziraat Bankası’nın Simit Sarayı’nı almasına değinirken, “Çiftçiye 10 bin liralık kredi vermek için bir ev, iki memur kefil teminat isteyen Ziraat Bankası kalkmış simitçiliğe soyunuyor” diye tepki gösterdi. Öztrak, “Hükûmete yakın olduğu söylenen ve sektörün en büyük simitçisi olduğu söylenen firma için milyonlarca dolarlık kurtarma operasyonu yapılıyor. Bu operasyonu yapabilmek için Ziraat Bankası ne aldı? Hükûmetin gündeminde çiftçi, işçi, esnaf yok” diye konuştu.





İNCİRLİK YANITI: BAĞIRARAK ÇAĞIRARAK OLMAZ





Dış politikayı da eleştiren Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD yaptırımlarına karşı İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğini söylemesiyle ilgili “Dış politika bir süredir iç politikanın malzemesi haline getirildi. Bunlar öyle bağırarak, çağırarak yapılacak işler değildir. Yapılacaksa karar verilir yapılır. Ama başı sonu, neticesi bunların hepsi bir devlet adamı ciddiyetiyle değerlendirilir bu kararlar öyle alınır. ‘Şahsım söyle düşünüyor, böyle düşünüyor’ diyerek alınacak kararlar değildir” dedi.





LİBYA’YA ASKER GÖNDERMEYE TEPKİ





Öztrak, Libya’ya asker gönderilmesi ihtimaline ilişkin de “Libya’ya asker gönderme kararını Katar’a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerde görevlendirilmesine karşıyız. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız” diye konuştu.





‘SARAY ARTIK GERÇEK GÜNDEME ODAKLANMALI’





Faik Öztrak, Kanal İstanbul konusunda ise şunları söyledi: “2011 yılından bu yana Kanal İstanbul diyorlardı. Kanal İstanbul aslında Katar İstanbul imiş. Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a peşkeş çektiniz ama ne aldınız? Bu ülkenin taşıyla bu ülkenin kuşunu daha ne kadar Katar’a vurduracaksınız? Bu ülkenin gündemi olan işsizlik bu şekilde aşılamaz. Saray artık ülkenin gerçek gündemine odaklanmalıdır.”