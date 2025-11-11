Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den kapatma talebine çok sert tepki geldi /11 Kasım 2025 17:33

CHP'den kapatma talebine çok sert tepki geldi

CHP’den çok sert açıklama: ”102 yıllık partiyi kapatacak anasının karnından doğmadı”

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yargıtay’a Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) Anayasa’nın 69. maddesi kapsamında kapatma davası açılması yönünde bildirimde bulunmasına CHP’den çok sert tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partileri hakkında Yargıtay’a yaptığı bildirim üzerine TBMM Genel Kurulu’nda sert açıklamalarda bulundu. “Bu bir iddianame değil, bir muhtıradır” diyen Başarır, “102 yıllık bu partiyi kapatacak da anasının karnından doğmadı” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den kapatma talebine çok sert tepki geldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:55:59