CHP'den kapatma talebine çok sert tepki geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yargıtay’a Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) Anayasa’nın 69. maddesi kapsamında kapatma davası açılması yönünde bildirimde bulunmasına CHP’den çok sert tepki geldi.



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partileri hakkında Yargıtay’a yaptığı bildirim üzerine TBMM Genel Kurulu’nda sert açıklamalarda bulundu. “Bu bir iddianame değil, bir muhtıradır” diyen Başarır, “102 yıllık bu partiyi kapatacak da anasının karnından doğmadı” ifadelerini kullandı.