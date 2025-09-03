CHP'den kayyım'a karşı yeni hamle geldi

CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri, İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP İstanbul İl Kongresi’nin olağanüstü toplanması talebiyle noterde imza vermeye başladı. CHP lideri Özgür Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi görüşte olursa olsun geçmişte, bugün il delegeleri noterde sıraya girip; iradelerine, tertemiz iradelerine, tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar.” ifadesini kullanmıştı.



Peki bu hamle ne anlama geliyor?



CHP İstanbul il kongresi delegelerinin noterde imza toplayarak “olağanüstü kongre” istemesi, yargının verdiği “geçici yönetim/kayyım” kararını parti içi mekanizmayla siyasal ve hukuki olarak boşa düşürme hamlesi olarak görülüyor. CHP, İstanbul örgütündeki meşruiyeti yeniden sandığa taşıyarak tescil etmek istiyor. Beşte 1 imza kongreyi zorunlu kılar, yüzde 50+1 ise seçimli bir olağanüstü kongrenin önünü açar. Bu da hem “kayyım” etkisini sınırlayan hem de örgüt içi iradeyi göstermeyi amaçlayan bir karşı hamle anlamına geliyor.



İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Kongresi’nin olağanüstü toplanması talebiyle noterde imza verdiklerini bildirdi.



Zeybek paylaşımında, “Direncimiz, birliğimiz ve inancımız, kimsenin göremediği kadar güçlü. Olağanüstü Kongremiz için noter huzurunda imzamızı verdik. Özgür Çelik başkanımızın sonuna kadar arkasındayız.” ifadelerine yer verdi. Zeybek’in dışında İstanbul İl Kongresi delegeleri de notere giderek olağanüstü kongre için imza vermeye başladı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, delegelerin noterde imza vermelerine ilişkin olarak, “Özgür Çelik’in seçildiği kurultayda oy kullanan ve görevinin başında olan delegelerin bugün noterde kuyrukta olduğunu görüyoruz” demişti.