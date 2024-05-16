Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den 'Kobani' kararına ilk tepki! /16 Mayıs 2024 18:12

CHP'den 'Kobani' kararına ilk tepki!

Siyasetin yeni gündemi Kobani davasında çıkan kararlar oldu. CHP'li Gökhan Günaydın, Kobani Davası kararlarının Türkiye'deki hukuk durumunu ve AKP'nin politikalarını yansıttığını belirtti.

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CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın sosyal medya hesabı üzerinden Kobani Davası’ndan çıkan kararlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda 'normalleşme' anımsatması yaptı.

"AKP VE NORMALLEŞME"
CHP'li Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kobani kumpas davası kararları, bir taraftan Türkiye’nin çağdaş hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını diğer taraftan da AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından “tarihidir.”



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