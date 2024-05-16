CHP'den 'Kobani' kararına ilk tepki!

CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın sosyal medya hesabı üzerinden Kobani Davası’ndan çıkan kararlarla ilgili paylaşımda bulundu.







Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda 'normalleşme' anımsatması yaptı.





"AKP VE NORMALLEŞME"

CHP'li Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





“Kobani kumpas davası kararları, bir taraftan Türkiye’nin çağdaş hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını diğer taraftan da AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından “tarihidir.”











