CHP'den 'Kobani' kararına ilk tepki!

CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın sosyal medya hesabı üzerinden Kobani Davası’ndan çıkan kararlarla ilgili paylaşımda bulundu.
Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda 'normalleşme' anımsatması yaptı.
"AKP VE NORMALLEŞME"
CHP'li Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kobani kumpas davası kararları, bir taraftan Türkiye’nin çağdaş hukuk devletinden ne denli uzaklaştığını diğer taraftan da AKP ve normalleşme sözcüklerinin birbirine mesafesini göstermesi bakımından “tarihidir.”