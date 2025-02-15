CHP'den Lütfü Savaş'a sert tepki: AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur

"EN HAFİF TABİRLE ALÇAKLIKTIR"





Üyelerimizin, il-ilçe yöneticilerimizin canla başla çalıştığı sürecin ardından o gün partimizden belediye başkanı adayı olan şahsın bugün iktidarın söylemleriyle partimize saldırdığını görüyoruz. Kurultayın ardından yeniden belediye başkan adayı olacaksınız, hakkınızdaki tereddütlerin giderilmesi için şekilden şekile gireceksiniz, seçimi kaybedince suçu kendinizde değil başkalarında arayacaksınız, devrinizin bittiğini anladığınızda da Cumhuriyet Halk Partisi hakkında ortaya atılan iddianın bile bile maşası olacaksınız. Açık ve net olarak ifade ediyorum: AKP'nin ülke gündemini değiştirmek ve iktidar yürüyüşümüzü gölgelemek amacıyla ortaya attığı 38'inci Olağan Kurultayımıza ilişkin mesnetsiz iddiaları satın almak en hafif tabirle alçaklıktır, haysiyetsizliktir. Partimizin alnı ak, başı diktir. Tek hedefimiz erken seçim sandığını halkımızın önüne getirip, kurdukları bu kirli düzeni yerle bir etmektir. Son olarak unutulmasın ki; AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur."









CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP Kurultayı’nın iptali için dava açmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.“Değişim iradesinin çıktığı, delegelerimizin sokağın sesine kulak verdiği 38'inci Olağan Kurultayımızın ardından ilk seçimlerde 47 yıl sonra gelen tarihi başarının mutluluğunu yaşarken, diğer taraftan da sosyal belediyeciliğe en fazla ihtiyaç duyan kentlerin başında gelen Hatay Büyükşehir Belediye seçimlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. İktidarın seçim manipülasyonuna izin vermemek için günlerce seçim kurullarının önünde bekledik, ölü seçmenlere oy kullandırdıklarını tespit ettik, Yüksek Seçim Kurulu'na kadar gittik. Ne var ki; gözünü Hatay'ın rantına dikmiş iktidarı yenemedik.