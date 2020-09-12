CHP'den Macron'a: Erdoğan'ın yanındayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Macron'u hedef alarak Erdoğan'ın yanında olduklarını açıkladı:







"Bu bizim milli meselemizdir. Dış politika bizim için milli meseledir. İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama milli meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz. Onların ayırdığı gibi Türk halkıyla Erdoğan iktidarını biz ayırmıyoruz tabii ki. Ayırmamamız lazım. Ama Avrupa Birliği, komşularımızla ilişkiler konusunda, Orta Doğu coğrafyası konusunda da dış politikamızın değişmesinin gerektiği kesindir.





Fransa epeyden beri bu tür çıkışlar yapıyor. NATO içerisinde de geçmişte bu tür çıkışları oldu. Avrupa Birliği içerisinde de bu tür çıkışlarını görüyoruz. Macron'un çocukluğuna vereceğim ama Macron'dan önce de Fransa bu tür çıkışlar yapıyordu. Özellikle İngiltere, Almanya karşısında Fransa kendisini onlarla rekabet eden eşit bir güç olarak bulunduğu geri kalmışlığı hazmedemiyor tabii ki. Fransa zaman zaman bu tür aykırı çıkışlar yapıyor. Doğu Akdeniz ile ilgili Yunanistan'ı destekleyerek Türkiye'ye yaptığı bu düşmanlık da bunlardan bir tanesi. Ama bunda başarılı olması mümkün değil."





Kuşoğlu, hükümeti bu olayda desteklediklerini ancak hükümetin genel politikalarını hatalı bulduklarını da söyledi.





Yunanistan'ın 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin deniz ve hava gücünü küçümsediğini ve ölçemediğini belirten Kuşoğlu, Ege'de de çok haksız bir durum olduğuna işaret etti.





Kuşoğlu, "Orada bizim olan, Lozan'a göre askeri gücün olmaması gereken adalara da askeri çıkarmalar yaptı. Bunlara müdahale etmek askeri açıdan çok zor, aynı zamanda maliyetli. Bazıları çok gerekli de değil ama bu durum sonuçta Yunanistan'ın şımarmasına sebep oldu. Görmek istemediğimiz, önemsemediğimiz bu durum Yunanistan'ı şımarttı." diye konuştu.