Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Maltepe mitingi açıklaması: 'Final değil, yeni bir başlangıç' /28 Mart 2025 14:25

CHP'den Maltepe mitingi açıklaması: 'Final değil, yeni bir başlangıç'

Silivri Cezaevi'nde İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın Maltepe'de düzenlenecek mitingi işaret ederek "Yarın İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağız. Maltepe mitingi bir finali değil yeni bir başlangıcı ifade ediyor" diye konuştu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye başkanı Resul Emrah Şahan  tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Çelik, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SİLİVRİ TOPLAMA KAMPINA DÖNÜŞTÜ"
"Silivri toplama kampına dönüştü" diyen Çelik, şöyle devam etti: 

"Listeleri sayarak bitiremiyoruz. Görüş yapmak için saatlerce bekelyen var. 21. yüzyıl dünyasına, Türkiyesine yakışmayan bir manzara ile karşı karşıyayız."

"YARIN İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAĞIZ" 
Yarın Maltepe'de düzenlenecek mitinge de işaret eden Çelik, "Adayımız Silivri zindanında tutuluyor. Yarın İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Maltepe mitingi bir finali değil yeni bir başlangıcı ifade ediyor" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'den Maltepe mitingi açıklaması: 'Final değil, yeni... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:42:20