Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Meclis'e ikinci Can Atalay başvurusu /03 Eylül 2024 15:50

CHP'den Meclis'e ikinci Can Atalay başvurusu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'i 10 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı. Olağanüstü toplantıda milletvekilliği düşürülen TİP'li Can Atalay'ın durumu görüşülecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) 10 Eylül'de Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis, 10 Eylül'de Türkiye İşçi Partili (TİP) ikinci kez olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Olağanüstü toplanma çağrısını Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'teki basın toplantısında duyurdu.

Emir, "Başvurumuzu CHP olarak yaptık. Diğer siyasi partilerin bir önceki tutumları devam etmektedir. Kendileri Can Atalay'ın görevine dönmesi için özverili bir tutum sergilediler. Umuyorum ki Meclis Başkanı Anayasa'ya uygun bir karar verecektir. 10 Eylül'de Meclis'i toplayacaktır" diye konuştu.

MECLİS, 16 AĞUSTOS'TA TOPLANMIŞTI

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, DP, EMEP ve Gelecek Parti, Gezi Davası hükümlüsü Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin Meclis'i 16 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Can Atalay için toplanan Meclis oturumunda  AKP’li Alpay Özalan’ın kürsüye yürüyerek TİP Milletvekili Ahmet Şık’a saldırmıştı.
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