Muhalefeti hedef alan Fuat Oktay'a yanıt: 'Hadsiz atanmış'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefeti hedef alarak, "Muhalefetin Türkiye’nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten iyi biliyorduk ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne varsa bu derece karşısında durmak artık gerçeklerden uzaklaşmaktan da öte milletten kopuşunuzun bir göstergesi" dedi.







CHP'li Özgür Özel, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye'ye gelişini hatırlatarak, "Bu işin bir tarifesi varsa sana soruyorum hadsiz atanmış, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesinin tarifesi nedir?" ifadelerini kullandı.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından hükümet adına soru ve eleştirileri yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Açıklamasında muhalefeti hedef alan Oktay, "Muhalefetin Türkiye’nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten iyi biliyorduk ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne varsa bu derece karşısında durmak artık gerçeklerden uzaklaşmaktan da öte milletten kopuşunuzun bir göstergesi. Uzunca bir süredir iktidar olma umudunuzu tümden yitirip, iyiden iyiye tükenmişlik sendromu belirtileri gösterdiğinizi görebiliyorduk. Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken, CHP’nin tek parti dönemi nostaljisi yaşadığını, yarım asrı aşan başarısızlığın etkisiyle bir buhran içinde sürüklendiğini de üzülerek izliyoruz" diye konuştu."Histeri krizleriyle kaleme kağıda sarılıp, karşılıksız mektuplar yazıyor, Türkiye’nin geleceğine kastedenlerden medet umuyorsunuz" ifadesini kullanan Oktay, "Sizin o ülkemizi sağa sola şikayet ettiğiniz ümitsiz mektuplarınıza; abilerinizden, vesayet odaklarından beklediğiniz cevap gelmez. Çok beklersiniz. Samimiyetsizliğinizi tüm milletimiz biliyor" diye konuştu."Helalleşme de neymiş, sadece insanları avutmak, sömürmek" diyerek, sadece 5 ay sonra sözde helalleşme yolculuğuna çıkılan tutarsızlığı herkesin gördüğünü öne süren Oktay, şöyle konuştu:"İşi gücü bırakıp devlet kurumlarının kapısına dayanan zorba tavırlarınızı ise hepimiz hayretle izliyoruz. Elinizde taş, sopa, molotof eksik; onu da görsek artık şaşırmayacağız. Ne de olsa farklı ittifaklar içerisindesiniz. Çiftçiye, esnafa, öğretmene, iş insanlarına, memura, tehditler savurup devletin çalışanlarına hakaretler, tehditler savurup, bir de demokratlıktan bahsetmiyor musunuz?"Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün söylediği "Devletin içinde sizin ulaşamadığınız yerlere biz ulaşıyoruz" sözünün, "ne devlet adamlığına ne de demokratik siyaset anlayışına yakıştığını ve böyle bir şahsın devleti de yönetemeyeceğini" iddia etti.Oktay'ın konuşmasının ardından sataşmadan söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konuşması, genel yarattığı hissiyatla da eleştirdiğimiz bu yeni sistemin bütün sıkıntılarını ortaya döker nitelikteydi" dedi.Eleştiriler ve cevapların olabileceğini söyleyen Özel, "Bu sistem; Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, İsmet Yılmaz ve Mahir Ünal'a siyaset alanını daraltırken ki her birinin arkasında milletten aldığı oylar var; yetkisini bir dolmakalemdeki mürekkepten alan, belki de bu akşam görevinden affedilebilecek bir atanmışa böylesine bir siyaset alanı açması sistemin başlıca sorunudur" ifadesini kullandı.Oktay'ın sözlerine yönelik eleştirilerde bulunan Özel, "Sayın Oktay, 'Millet hareket çekecek.' diyorsun ya cesaretiniz, kendinize güveniniz varsa getirin milletin önüne sandığı, millet hareketi kime çekecekmiş görün. Her yerde sordum, bir kez de burada soruyorum; sizin yerinize manşet atan, günü gelirse küfreden, hedef gösteren gazetenizBu işin bir tarifesi varsa sana soruyorum hadsiz atanmış, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesinin tarifesi nedir?" ifadelerini kullandı.