CHP'den Narin açıklaması: 'Neden, kim tarafından katledildi hala bilinmiyor'

Mahkeme, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.





Kararın ardından CHP'li isimlerden açıklama geldi.





MURAT EMİR, ENSARİOĞLU'NU ANIMSATTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, karara bağlanan Narin davasına ilişkin açıklama yaptı.





Sanıkların gerçekleri söylemediğini belirten ve daha önce konuya ilişkin “Bilip de söyleyemeyeceğimiz şeyler var” diyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun sözlerini hatırlatan Emir, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





“Canice katledilen Narin kızımızın davasında karar çıktı ancak sanıklar hala gerçekte ne olduğunu söylemiyor. Tıpkı aile dostumdur diyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ‘Bilip de söyleyemeyeceğimiz şeyler var’ dediği gibi. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Konuşmayan sanıklar ve ‘bilip de susuyoruz’ diyenler gerçekleri söyleyene kadar Narin için mücadele etmeye devam edeceğiz.”





"NEDEN, KİM TARAFINDAN KATLEDİLDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da karara bağlanan Narin davasına ilişkin açıklama yaptı.





Bulut, Narin Güran'ın kim tarafından ve neden öldürüldüğünün bilinmediğini belirterek resmi X hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





"Günler sonra cesedi bulunabilen 8 yaşındaki Narin’in katledilmesine ilişkin davada, amcası Salim, annesi Yüksel ve abisi Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Geride bir sürü cevapsız soru kaldı… Narin neden, kim tarafından katledildi hala bilinmiyor. Adalet gerçekten yerini buldu mu? Narin’in gerçek katilleri hak ettiği cezayı aldı mı? Verilen hiç bir cezanın Narin’i geri getirmeyeceğini biliyoruz ama kadın ve çocukların yaşam hakkının elinden alındığı bu adaletsiz düzeni değiştirmek mümkün."





"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:





"8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada açıklanan karar, verilen cezalarla değil aydınlanmayan sorular bıraktı. Narin’in neden öldürüldüğüne dair sis perdesi hala ortada duruyor. Narin’in ölümünün ardındaki sorular cevap bulmadıkça, sis perdesi ortadan kaldırılmadıkça ne vicdanlar rahatlayacak ne de adalet tam olarak yerini bulmuş olacak. Narin Güran cinayeti tamamen aydınlatılıncaya kadar bu davanın takipçisi olacağız. Tüm çocuklarımızın huzur ve mutlulukla büyüdüğü bir ülkeyi hep birlikte inşa etmek zorundayız."