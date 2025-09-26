Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den o isimler ihraç edildi içlerinde bakın kimler var? /26 Eylül 2025 18:54

CHP'den o isimler ihraç edildi içlerinde bakın kimler var?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile TGRT yorumcusu Barış Yarkadaş’ı partiden ihraç etti. Karar kapsamında Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya ve kayyum heyetinden Erkan Narsap da partiden çıkarıldı.

SHABER3.COM

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile TGRT yorumcusu ve eski milletvekili Barış Yarkadaş’ı partiden ihraç etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün yaptığı toplantıda çok sayıda ihraç talebini görüştü. Kurulun aldığı karar doğrultusunda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile TGRT yorumcusu ve eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş partiden kesin olarak çıkarıldı.

GEREKÇE: “ÜYELİKLE BAĞDAŞMAYAN TUTUM VE DAVRANIŞLAR”

CHP MYK tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen Tekin ve Yarkadaş, YDK’nın kararıyla Tüzük’ün 68/1-b maddesi uyarınca ihraç edildi. Kararda, “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” gerekçesi öne çıktı.


YDK’nın basın birimine yaptığı açıklamada ayrıca şu isimlerin de partiden çıkarıldığı duyuruldu:

Savaş Aras

Erkan Narsap

Zeki Şen

Levent Çelik

‘PAVYON’ İDDİASIYLA GÜNDEME GELEN DELEGE DE İHRAÇ EDİLDİ

Karar kapsamında, Tekin’in yardımcısı ve Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya da partiden ihraç edildi. Gögerkaya, daha önce kamuoyunda “pavyon” iddialarıyla gündeme gelmişti.

KAYYUM HEYETİNDEN İSİMLER DE LİSTEDE

İhraç edilenler arasında, Tekin’in yer aldığı kayyum heyetinde bulunan Erkan Narsap da yer aldı. Böylece kayyum sürecinde öne çıkan birkaç isim birden CHP’den uzaklaştırılmış oldu.
