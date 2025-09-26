CHP'den o isimler ihraç edildi içlerinde bakın kimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün yaptığı toplantıda çok sayıda ihraç talebini görüştü. Kurulun aldığı karar doğrultusunda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile TGRT yorumcusu ve eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş partiden kesin olarak çıkarıldı.





Levent Çelik





Karar kapsamında, Tekin’in yardımcısı ve Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya da partiden ihraç edildi. Gögerkaya, daha önce kamuoyunda “pavyon” iddialarıyla gündeme gelmişti.





CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile TGRT yorumcusu ve eski milletvekili Barış Yarkadaş’ı partiden ihraç etti.CHP MYK tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen Tekin ve Yarkadaş, YDK’nın kararıyla Tüzük’ün 68/1-b maddesi uyarınca ihraç edildi. Kararda, “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” gerekçesi öne çıktı.YDK’nın basın birimine yaptığı açıklamada ayrıca şu isimlerin de partiden çıkarıldığı duyuruldu:Savaş ArasErkan NarsapZeki Şenİhraç edilenler arasında, Tekin’in yer aldığı kayyum heyetinde bulunan Erkan Narsap da yer aldı. Böylece kayyum sürecinde öne çıkan birkaç isim birden CHP’den uzaklaştırılmış oldu.