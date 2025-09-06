Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den olağanüstü kurultay hamlesi /06 Eylül 2025 08:40

CHP'den olağanüstü kurultay hamlesi

CHP, İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir karar aldı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek

CHP 900 delegenin imzası ile 15 gün sonra 21 Eylül’de kurultaya gidiyor.

21 EYLÜL'DE KONGRE YAPILACAK

CHP 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Karar delege iradesi ile alındı. Bu şartlarda 15 Eylül’de mutlak butlan kararı alınsa dahi olağanüstü kurultay delege kararı ile alındığı için yapılabilecek.

Genel Başkan Özgür Özel imzasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na 1000'e yakın delegenin imzasıyla yapılan başvuruya göre Kurultay 21 Eylül Pazar günü mevcut yönetim hakkında güven oylaması ve Genel Başkan ile PM seçimleri gündemiyle toplanacak

'BU KARAR MÜDAHALE GİRİŞİMLERİNE KARŞI AYAKTA OLDUĞUMUZUN KANITI'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Gül Çiftci konu hakkında açıklama yaptı:

“Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir 

Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır"





