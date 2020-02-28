Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den olağanüstü TBMM toplantısı /28 Şubat 2020 21:07

CHP'den olağanüstü TBMM toplantısı

CHP milletvekilleri TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

SHABER3.COM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İdlib’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere, yarın (29 Şubat 2020 Cumartesi günü) TBMM’nin olağanüstü toplanması ve İdlib ile ilgili genel görüşme yapılmasını öngören önergeleri TBMM Başkanlığı’na vermişti. 

CHP'nin TBMM'yi acil toplantı çağrısına AKP'den gelen 'İhtiyaç yok' yanıtı sonrası CHP yeni bir karar aldı. 

CHP'Lİ VEKİLLER CUMARTESİ GÜNÜ MECLİS'TE TOPLANACAK 

www.gercekgundem.com'un edindiği bilgiye göre CHP milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın (29 Şubat Cumartesi) saat 14.00’da TBMM’de basına kapalı olarak toplanacak. TBMM'de gerçekleştirilecek kapalı toplantıda İdlib'de yaşanan son gelişmeler ele alınacak.
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