CHP'den olası bir erken seçim için 'kara listeli' sandık hazırlığı

T24'te yer alan ve Eray Görgülü imzası taşıyan habere göre erken seçim ihtimaline karşı hazırlıklarını hızlandıran CHP Genel Merkezi, sandık güvenliği için bazı önlemleri gündemine aldı. İl örgütlerinden sandıkta görevlendirilecek kişilerin listesi istenirken, önceki seçimlerde sandıkta görevli olduğu halde sandık görevine gitmeyenler kara listeye alındı. Genel merkeze ulaşan listeler tek tek kontrol edilecek ve kara listede bulunanlara bu seçimde görev verilmeyecek.





3 genel başkan yardımcısı sorumlu





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısında “Baskın seçime hazır olun” talimatı vermesinin ardından CHP Genel Merkezi, olası baskın seçime karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Çalışmalar ilk olarak Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel sorumluluğunda yürütülecek. Kısa süre içerisinde tüm MYK üyeleri, seçim hazırlığı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alacak.





Gönüllülük araştırması yapılacak





Bu kapsamda genel merkez tarafından tüm il başkanlıklarına sandık örgütlenmelerini bir an önce talimatı verilirken, seçimde sandık görevlisi olarak yetki verilecek kişilerin isimlerinin de genel merkeze iletilmesi istendi. Bu arada genel merkez de, önceki seçimlerde görevli olduğu halde sandık görevine gitmeyen partilileri, kara listeye aldı.



