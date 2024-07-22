CHP'den Özel ve Esad görüşmesine ilişkin açıklama!

"YAKIŞIKSIZ TAVRA KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ"

Genel Başkan Özgür Özel'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de görüşmeler gerçekleştirdiğini ama Lefkoşa'da yakışıksız bir tavırla karşılaştıklarını belirten Yücel, şunları kaydetti:

MOODY'S DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltildiğini anımsatan Yücel, "Büyük bir müjde ile duyuruldu duyurulmasına ama Moody's'e göre hala 'yatırım yapılabilir ülkeler' arasında bile değiliz. Fakat kimse bu acı gerçekten bahsetmiyor. Kredi notumuz iki kademe yükseldiği halde dahi, ülkemizin 'yatırım yapılabilir ülkeler' arasına girememesi Türkiye'yi, kaç yıl geriye götürdüklerinin de bir kanıtı aslında.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye'nin başkenti Şam'a yapmayı planladığı ziyarete ilişkin yöneltilen soruya Yücel, şu yanıtı verdi:

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü geride bıraktıklarını belirten Yücel, harekatın başarıya ulaşması için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını ve gazilere minnetlerini sunduklarını söyledi."Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i karşılamayan Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun bu davranışı diplomatik teamüllere aykırıdır. Bu saygısızlık, sadece CHP'ye değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil ettiği demokratik değerlere ve diplomatik geleneklere de bir hakarettir. Devlet görevlilerinin, siyasi partiler arasında ayrım yapması, demokrasimize, devlet ciddiyetine ve hukukun üstünlüğüne zarar verir. O yüzden bu yakışıksız tavra kayıtsız kalmayacağız."Anlayın artık kardeşim. Siz 'başardık' deyince başarmış olmuyoruz. Moody’s kredi notumuzu yükseltince Ayşe teyzenin tenceresi kaynamıyor, Ahmet amcanın borçları bitmiyor. Gerçek anlamda kazandığımızda; halk bunu evinde hissetmeli, bu durum fiyat etiketlerine, mutfaktaki tencereye yansımalı" değerlendirmesinde bulundu."Bu konu zaten bizim gündemimizde. Bir süredir bu konuyla ilgili diplomatik yollarla gerekli iletişim, gerekli çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde, süreçte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad ile görüşeceğini ifade edebiliriz. Ancak bu görüşmenin tarihi, yeri ve zamanı henüz kesinleşmiş, netleşmiş değil."