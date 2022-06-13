Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den SADAT için suç duyurusu /13 Haziran 2022 18:08

CHP'den SADAT için suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti; yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na SADAT hakkında suç duyurusunda bulunacak.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Heyeti, yarın SADAT ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.

CHP Heyeti, suç duyurusunda bulunmalarının ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yapacak.

NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik etmişti.

Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.

1 MİLYON TL TAZMİNAT DAVASI
SADAT, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtığını duyurmuştu.

Dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yer verilerek "Çok ağır ithamlarda bulunmak suretiyle müvekkil şirketin kişilik hakkına saldırı gerçekleştirilmiştir” denilmişti.
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